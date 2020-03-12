'Son nefesime kadar evladımı isteyeceğim'

Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç ile 7 yıl önce kaybolan eşi Mehmet Salih Tunar için Erzurum’dan gelen Mukaddes Tunar oturma eylemine dahil oldu, böylece nöbete katılan aile sayısı 126’ya çıktı. Anne Övünç, “Baran’ım neredeysen dön gel artık dayanacak gücüm yok. Devletimize sığın, zarar gelmez. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim” dedi. Tunar, “Kocam çok merhametli, devletini ve milletini seven biridir” dedi.

AA