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'Son nefesime kadar evladımı isteyeceğim'

'Son nefesime kadar evladımı isteyeceğim'

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 192'nci gününde devam ediyor.

Van’dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelen anne Solmaz Övünç ile 7 yıl önce kaybolan eşi Mehmet Salih Tunar için Erzurum’dan gelen Mukaddes Tunar oturma eylemine dahil oldu, böylece nöbete katılan aile sayısı 126’ya çıktı. Anne Övünç, “Baran’ım neredeysen dön gel artık dayanacak gücüm yok. Devletimize sığın, zarar gelmez. Son nefesime kadar oğlumu isteyeceğim” dedi. Tunar, “Kocam çok merhametli, devletini ve milletini seven biridir” dedi.

AA


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