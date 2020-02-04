Son gerçekleşen depremler: 4 Şubat 2020 Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri
Son gerçekleşen depremler gündemde yoğun olarak araştırılıyor. Türkiye'deki fay hatlarında depremler meydana gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de 4.4 ve Silivri'de ise 3.9 büyüklüğünde depremler yaşandı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, bugün saat 11:43'te Manisa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İşte gerçekleşen son depremler...
4 Şubat 2020 Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 11:43'te Manisa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Manisa Akhisar olan depremin derinliği ise 10.2 kilometre olarak açıklandı. AFAD depremi 3.9 olarak ölçümledi.
MANİSA - AKHİSAR
Büyüklük 3.9 (Mw)
Yer Manisa - Akhisar
Tarih 04/02/2020 - 11:43:15 (TS)
Enlem 38.9850 (K)
Boylam 27.8783 (D)
Derinlik 8.72 (KM)
İŞTE GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER
SON DEPREMLER LİSTESİ
MANİSA - AKHİSAR
Büyüklük 3.9 (Mw)
Yer Manisa - Akhisar
Tarih 04/02/2020 - 11:43:15 (TS)
Enlem 38.9850 (K)
Boylam 27.8783 (D)
Derinlik 8.72 (KM)
EGE DENİZİ
Büyüklük 3.3 (ML)
Yer Ege Denizi, 79.54 km. Çesme (Izmir)
Tarih 04/02/2020 - 09:13:26 (TS)
Enlem 38.5035 (K)
Boylam 25.3630 (D)
Derinlik 7.06 (KM)
ELAZIĞ
Büyüklük 3.5 (Mw)
Yer Elazig - Sivrice
Tarih 04/02/2020 - 07:06:54 (TS)
Enlem 38.4368 (K)
Boylam 39.2326 (D)
Derinlik 7.00 (KM)
EGE DENİZİ
Büyüklük 3.5 (Mw)
Yer Ege Denizi, 70.94 km. Çesme (Izmir)
Tarih 04/02/2020 - 06:42:22 (TS)
Enlem 38.6211 (K)
Boylam 25.5145 (D)
Derinlik 7.40 (KM)
ELAZIĞ
Büyüklük 3.3 (Mw)
Yer Elazig - Sivrice
Tarih 04/02/2020 - 06:40:45 (TS)
Enlem 38.3990 (K)
Boylam 39.1163 (D)
Derinlik 7.00 (KM)
MANİSA KIRKAĞAÇ
Büyüklük 3.1 (Mw)
Yer Manisa - Kirkagaç
Tarih 04/02/2020 - 06:14:45 (TS)
Enlem 39.0748 (K)
Boylam 27.8415 (D)
Derinlik 7.00 (KM)