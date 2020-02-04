Son gerçekleşen depremler: 4 Şubat 2020 Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri

4 Şubat 2020 Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri yoğun olarak araştırılıyor. Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 11:43'te Manisa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Manisa Akhisar olan depremin derinliği ise 10.2 kilometre olarak açıklandı. AFAD depremi 3.9 olarak ölçümledi.

MANİSA - AKHİSAR

Büyüklük 3.9 (Mw)

Yer Manisa - Akhisar

Tarih 04/02/2020 - 11:43:15 (TS)

Enlem 38.9850 (K)

Boylam 27.8783 (D)

Derinlik 8.72 (KM)

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