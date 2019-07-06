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  3. 'Son durak' operasyonuna ait tapelere Akşam ulaştı: Turistleri korsan durakla avlarılar

'Son durak' operasyonuna ait tapelere Akşam ulaştı: Turistleri korsan durakla avlarılar

'Son durak' operasyonuna ait tapelere Akşam ulaştı: Turistleri korsan durakla avlarılar

Turistleri dolandıran şebekenin Sultanahmet’te korsan taksi durakları kurduğu ortaya çıktı. Çetenin durak çevresiyle polislerin uygulama noktalarına da gözcü yerleştirdiği belirlendi.

DEVRiM TOSUNOĞLU

İstanbul’da turistleri dolandıran taksi çetesine yönelik ‘Son Durak’ operasyonuyla ilgili ayrıntılara AKŞAM ulaştı. Polis ekiplerinin 4 aylık teknik ve fiziki takibi sırasında şebekenin Taksim ve Sultanahmet’teki bazı çay ocağı ve büfeleri yasadışı yollarla taksi durağına çevirdikleri belirlendi. Şebekenin bu alanlara başka taksicileri yanaştırmadıklarıda tespit edildi. Zanlıların polise yakalanmamak içinse durakların çevresiyle polislerin uygulama noktalarına gözcü yerleştirdikleri anlaşıldı. 

Türk müşteriye araç yok

Gözaltına alınan gözcülerinden birinin “Siviller Yusufpaşa’da uygulama yapıyorlar. Taksimetre açık kalsın. Sol şeridi kullanın” diyerek taksicileri uyardığı tespit edildi. Turistleri hedef alan çete üyelerinin taksiye binmeye çalışan Türk vatandaşlara müşteri beklediğini söyleyerek araçlarına almadıkları öğrenildi. Teknik takibe takılan konuşmalarda taksicilerin turistler için ‘Keriz’, ‘Mal’, ‘Kuş’,  tabirleri kullandıkları belirlendi. Soruşturma dosyasına giren konuşmalarda takside unutulan bir kolyenin “Abi müşteri takside kolye unuttu. en az 1000 euro eder. Gel bunu ıslatalım” dediği öğrenildi. Bir başka taksicinin de “Süleymaniye’den Topkapı’ya iş vardı, 90 lira alabildim fazla yemedi” dediği duyuldu.

Tek seferde bin dolar

Telefon görüşmelerinde bir diğer taksicinin dolandırdığı turisti bıraktıktan sonra aradığı arkadaşına “1000 dolar aldım, hadi Fatih’e gel yiyelim” dediği kayıt altına alındı. 

18 liralık yere bin TL almışlardı 

Beşiktaş’ın Şilili futbolcusu Enzo Roco’nun da tuzağına düştüğünü 29 Haziran’da AKŞAM duyurmuştu. Beşiktaş’tan 5.4 km uzaklıktaki Sultanahmet’e giden futbolcudan bin TL alındığı öğrenilmişti.

Operasyon kapsamında yakalanan 63 taksiciye dolandırıcılık, parada sahtecilik, hakaret, taciz, polise mukavemet gibi suçlardan yasal işlem yapılmıştı.

 

 

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