Son depremler: Son dakika Kandilli Rasathanesi en son deprem ne zaman oldu?

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri araştırılıyor. Son depremler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Elazığ’da gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalar daha da yakından takip edilmeye başlandı. Malatya Pütürge’de 26 Ocak’ta saat 12:22’de 3.0 büyüklüğünde, deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin 5.0 km derinliğinde oluştuğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem açıklamalarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

24 Ocak’ta Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 6.5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DAKİKA HABERLERİ

ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

26 Ocak’ta Elazığ Sivrice’de 12:36’da 3.4 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi.

USLU-SIVRICE (ELAZIG)

26.01.2020, 12:36:54 TSİ

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 5.0 km

Malatya Pütürge’de 26 Ocak’ta saat 12:22’de 3.0 büyüklüğünde, 5.0 km derinliğinde deprem meydana geldi.

KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA)

26.01.2020, 12:22:40 TSİ

Büyüklük: 3.0

Derinlik: 5.0 km

#Kandilli