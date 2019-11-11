Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7888
  • 6,3844
  • 271.52
  • 102575
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Son depremler listesi arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Güncel depremler saati ve şiddetiyle Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Dün AFAD, saat 13.11'de merkez üssü Ankara'nın Mamak ilçesi olan 3,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 11 Kasım'da en son nerede deprem oldu? merak ediliyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle..

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de yer alan aktif fay hatları nedeniyle zaman zaman depremler yaşanabiliyor. 10 Kasım'da Ankara'da deprem meydana geldi. Ankara'da 3,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem haberlerini güncel olarak takip etmek isteyenler 11 Kasım'da en son nerede deprem oldu? sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle..

SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

11 KASIM DEPREM HABERLERİ 

Bugün ülkemizde herhangi bir deprem meydana gelmedi.

10 KASIM ANKARA, ADANA VE İZMİR'DE DEPREM..

Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 13:11'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem üzerine valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

İzmir'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Adana ilçesi Kozan’da saat 23:38’de bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bildiriye göre depremin merkez üssü Kozan ilçesi olduğu ve depremin yerin 7,5 Km altında 3,2 şiddetinde olduğu bildirildi.


Burcu Biricik'ten yeni proje açıklaması
Deren'in panik gecesi! Flaşlar patlayınca...
Dilan Çiçek Deniz: Halimden memnunum
Burcu Esmersoy'dan itiraf: Sırf ayıp olmasın diye takip ediyorum
'3 çocuk istiyoruz'
<p>Batı Karadeniz´in önemli limanlarından Akçakoca´da denize açılan balıkçılar, hava sıcaklığının me

Sıcak Hava Balıkçıların Umudunu Suya Düşürdü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yıl 1938... Genelkurmay arşivinden özel fotoğraflar

Hayvanların korkutucu anları