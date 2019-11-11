Son depremler listesi: Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri..

Son depremler listesi vatandaşlar tarafından sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de yer alan aktif fay hatları nedeniyle zaman zaman depremler yaşanabiliyor. 10 Kasım'da Ankara'da deprem meydana geldi. Ankara'da 3,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem büyük paniğe neden oldu. Deprem haberlerini güncel olarak takip etmek isteyenler 11 Kasım'da en son nerede deprem oldu? sorusuna yanıt arıyor. Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri sizlerle..

11 KASIM DEPREM HABERLERİ

Bugün ülkemizde herhangi bir deprem meydana gelmedi.

10 KASIM ANKARA, ADANA VE İZMİR'DE DEPREM..

Ankara'nın Mamak ilçesinde saat 13:11'de 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara Valiliği'nce merkez üssü Mamak ilçesi olan depremle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, "İlimiz Mamak ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem üzerine valiliğimizce yapılan ilk incelemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybı bulunmamaktadır" denildi.

İzmir'de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adana ilçesi Kozan’da saat 23:38’de bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan bildiriye göre depremin merkez üssü Kozan ilçesi olduğu ve depremin yerin 7,5 Km altında 3,2 şiddetinde olduğu bildirildi.