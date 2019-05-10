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  3. Son dakika...PKK’ya ağır tokat! Tunceli'de öldürülen teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

Son dakika...PKK’ya ağır tokat! Tunceli'de öldürülen teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

Son dakika...PKK’ya ağır tokat! Tunceli'de öldürülen teröristlerin kim olduğu ortaya çıktı

Tunceli'de öldürülen 6 teröristten birinin mavi kategoride aranan Celal Kaya, birinin ise turuncu kategoride aranan Haydar Gül olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Tunceli kırsalında dün İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin "terörden arananlar listesi"nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride yer alan sözde doğu cephe sorumlusu Doğan-Serhat kod adlı Celal Kaya olduğu belirlendi.

Öldürülen teröristlerden birinin ise 600 bin lira ödülle turuncu kategoride aranan sözde doğu il merkez sorumlusu Baran kod adlı Haydar Gül olduğu tespit edildi.

(AA)

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