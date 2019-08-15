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  3. Son dakika...Dağlıca Üssü'ne saldıran teröristler bozguna uğratıldı

Son dakika...Dağlıca Üssü'ne saldıran teröristler bozguna uğratıldı

Son dakika...Dağlıca Üssü'ne saldıran teröristler bozguna uğratıldı

Hakkari Dağlıca'daki bir üs bölgesine saldırı düzenleyen teröristlere anında karşılık verilerek 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Dağlıca'daki üs bölgesine saldırı düzenleyen PKK'lı teröristlere anında karşılık verilerek 2 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Dağlıca bölgesindeki askeri üsse saldıran PKK'lı teröristlere anında karşılık verildiği, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

AA

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