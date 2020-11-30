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  • Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara karşı gereken ne varsa yapacağız
30 Kasım 2020 Pazartesi 16:48 | Son Güncelleme:

Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara karşı gereken ne varsa yapacağız

Bakan Akar: TSK'ya dil uzatanlara karşı gereken ne varsa yapacağız

Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanı Akar, TSK aleyhindeki ifadelerle ilgili, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin bir dizi açıklamalarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) aleyhindeki sözlere sert tepki gösteren Akar, "TSK'ya dil uzatanlara karşı hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa takip edeceğiz, gereğini yapacağız" dedi.

"KOMŞUMUZ YANLIŞ YAPIYOR"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin ise Akar, "Komşumuz inatla görüşmelerden imtina ediyor, başka kapılarda çözüm arıyor. Yanlış yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türk-Rus askeri heyetlerinin teknik görüşmelerinin sürdüğünü belirten Akar, çalışmaların planlandığı şekilde evam ettiğini söyledi.

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