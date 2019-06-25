Son dakika! Yüz bin öğrenciye 2 bin 500 lira maaş fırsatı sunan programın başvuruları başladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 100 bine yakın öğrenciye ilk kez sigortalı olma kapısı açacak Sosyal Çalışma Programı için başvurular bugün başlıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal çalışma programına ilişkin soruları 30 başlıkta yanıtlayan bir rehber hazırladı. Belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, çocuk ve huzur evleri, tarım müdürlüklerinde organik tarım gibi alanlarda çalışan gençlerin eline üç ayda 2 bin 500 lira geçecek.

KURAYLA BELİRLENECEK

Türkiye İş Kurumu'nun internet sayfasından yapılacak başvurular 28 Haziran'da sona erecek. Kayıt yaptıran öğrenciler başvuru yaptıkları ilde kendilerine uygun üç programı seçecek.

Öğrenciler 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek merkezi kura sonucuna göre belirlenecek.

Çalışma süresi Temmuz, Ağustos, Eylül olmak üze üç aylık süreyle sınırlı olacak.

4 ALANDA DÜZENLENİYOR

Program doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi olmak üzere 4 alanda düzenleniyor. Program, İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanacak.

DOĞRU PROGRAMI SEÇİN

Yapılacak işlerin incelenerek en doğru programa başvurulması önem taşıyor. Örneğin, tehlike altındaki endemik bitki türlerinin araştırılması" gibi bir işin bulunduğu programa doğa şartlarında güneş, toz veya polen gibi etmenlere alerjisi olan kişilerin başvurmaması gerekiyor.

UZAKTAN EĞİTİM ALAN DA KATILABİLİR

Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

YÖK'te öğrencilik kaydı aktif statüde olan son sınıf önlisanlisans öğrencileri katılabilir. Evet, uzaktan eğitim alan üniversite öğrencileri katılabilir.

18 YAŞINI DOLDURMA ZORUNLULUĞU

Programdan 18 yaşını doldurmayan üniversite öğrencileri, yaz döneminde ders alanlar katılamayacak. Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler de yararlanamayacak.

İŞKUR'A KAYIT ZORUNLU

Programa başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak ve kaydın aktif olması gerekiyor. İŞKUR kaydının aktif olması için iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması gerekiyor.

AZAMİ SÜRE 3 AY

Bir yaz döneminde programın azami süresi 3 ay olacak. Bir katılımcı haftada 3 gün bu programa katılım sağlayabileceğinden bir yaz döneminde katılım sağlanabilecek toplam süre 42 gün olacak. Bu yıl yaz dönemi için bu süre 39 gün uygulanacak. Günlük sosyal çalışma süresi 8 saat olup, yarım saati dinlenme, haftalık çalışma süresi de 3 gün olacak.

AYDA 808 LİRA

Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67.36 lira ödeme almaya hak kazanacak. Bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılacak. Örneğin; 8 Temmuz tarihinde başlayan programa Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinde katılım sağlayan kişi Temmuz ayı için 12 gün üzerinden 808 lira net ödeme yapılacak.

(Yeni Asır)