Son Dakika Yeni Askerlik Düzenlemesi! Başkan Erdoğan açıkladı: 'Yarıya yakını terhis edilecek.'

Son Dakika yeni askerlik düzenlemesi ile ilgili açıklamalar yapıldı. AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada bedelli askerlik ile ilgili konulara değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan “Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık” cümlelerine yer verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN, PROFESYONEL EĞİTİM YAYGINLAŞTIRILACAK

"Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. Bu, yılların bir beklentisiydi. Bu yılların beklentisini şu anda biz devreye aldık." ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik kanunuyla yükümlülerin yarıya yakınının hemen terhis olacağını, kalanların görevlerine devam edeceğini kaydeden Erdoğan, "Yükümlü askerlikle ilgili sıkıntılar ve ihtiyaçlar varsa çözüm ürütmek, ülkenin yöneticileri olarak bizim asli görevimizdir." dedi.

Erdoğan, "Bu düzenleme bir yandan profesyonel askerliği yaygınlaştıracak, diğer yandan da bu ülkenin tüm evlatlarının temel askeri eğitimden geçmesini sağlayacak bir anlayışla hazırlanmıştır." şeklinde konuştu.

Yeni askerlik sistemi ile ilgili Erdoğan, "Ne ülkemiz sınırları içinde ne de KKTC başta olmak üzere ülkemiz sınırları dışında hiçbir aksaklık yaşanmayacaktır." diyerek, şöyle konuştu:

"Altını çizerek ifade etmek istiyorum, yeni sistemle TSK'de zafiyet oluşacağı iddialarının hiçbir temeli yoktur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün toplamda 419 bin olan Türk Silahlı Kuvvetleri mevcudunun 200 bine yakını, yani yaklaşık yarısı subay, astsubay, yedek subay, uzman, sözleşmeli er ve erbaş kadrolarındaki muvazzaf personelden oluşmaktadır. Kritik görevlerde, özellikle terörle mücadelede vazife üstlenen tüm birliklerimiz muvazzaf askerlerden teşekkül etmektedir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Yedek subaylık ve iki yıllık yüksekokul mezunları için bu kanunla gündeme gelen yedek astsubaylık uygulamaları da personel ihtiyacının karşılanmasında önemli bir imkandır." dedi.