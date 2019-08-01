Son dakika... YAŞ kararları açıklandı

YAŞ kararıyla 30 Ağustos 2019 itibarıyla 14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay general ve amiralliğe yükseltildi.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere14 general ve amiral bir üst rütbeye, 40 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 12 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 1 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren 47 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle emekliye sevk edilmiş. Halen 241 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2019 tarihi itibariyle de 233 olacaktır.

30 Ağustos 2019 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İrfan Özsert korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Bahtiyar Ersay, Sezai Öztürk, Ömer Ertuğrul Erbakan, Ahmet Kurumahmut ve Selami Arslan tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiral Yankı Bağcıoğlu tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Erdoğan Gür, İsmail Günaydın, İsmail Üner, Kutlay Demir, Ali Serin, Olcay Yılmaz ve Selçuk Aygün tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir.''