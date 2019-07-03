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  3. Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

Sosyal medya devi Instagram ve Whatsapp'a bazı ülkelerde erişim sağlanamıyor. Erişim sorunun nedeni ise henüz bilinmiyor.

Dünyanın dört bir yanından kullanıcılar, sosyal medya uygulamaları Facebookve Instagram'a erişmekte zorluk yaşadığını aktardı. Çok sayıda kullanıcı Twitter üzerinde uygulamalara erişemediğini, hikaye paylaşamadığını bildiriyor. Instagram, Facebook ve Whatsapp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de de birçok kullanıcının hesaplarına erişim sağlayamadığı kaydedilirken, Instagram ve Facebook'un yanı sıra WhatsApp'ta da benzer bir problem yaşandığı belirtiliyor.

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