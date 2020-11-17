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17 Kasım 2020 Salı 11:55 | Son Güncelleme:

Son dakika: Vaniköy Camii yangınında itfaiyenin raporu ortaya çıktı

Son dakika: Vaniköy Camii yangınında itfaiyenin raporu ortaya çıktı

Vaniköy Camii yangınında itfaiye raporu ortaya çıktı. Rapora göre, yangının çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Vaniköy Camii yangınında itfaiyenin raporu ortaya çıktı. Raporda, "Elektronik ses sistemi, kamera kayıt cihazı ve klima ünitelerinin bulunduğu bölgede (minareye yakın bölge) ahşapların arasından geçen çoklu elektrik tesisatı kablolarının ısınması sonucu, kablo izolasyonlarının tutuşmasıyla yangın başlangıcı meydana geldi. Daha sonra ahşap bölgeler ve çatı kısmına sirayet ederek yangının geliştiği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

<p>Editör: <a href='mailto: eda.cabul@turkmedya.com.tr'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a><br></p>

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