Son Dakika... Uzman Çavuş Altun'un kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı. Bakanlık, "Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadesinde bulundu.