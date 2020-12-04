04 Aralık 2020 Cuma 10:05 | Son Güncelleme:
Son Dakika... Uzman Çavuş Altun'un kanı yerde kalmadı: 17 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı. Bakanlık, "Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadesinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mehmet Altun'un kanı yerde bırakılmadı. Bakanlık, "Saldırı sonrası başlatılan operasyonda 11 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi" ifadesinde bulundu.