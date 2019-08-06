Ünlülerin doktorunun ölümünden sorumlu tutulmuştu! Banka müdiresinden 'isim' hamlesi

O dönem çıkan haberlerde Karacan'ın depresyonda olduğu ve uykusuzluk çektiği belirtildi. Prof. Karacan'ın bankacı sevgilisi Nermin Özcan (56) tarafından dolandırılıp tüm parasını kaptırdıktan sonra depresyona girmiş olabileceği iddia edildi. Prof. Karacan, dolandırıldığı iddiasıyla eski sevgilisi Nermin Özcan'dan davacı olmuş, Özcan'a o dönem 2 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Prof. Karacan'ı intihara sürükleyen kişinin eski aşkı olduğu yönünde o dönem basında çok sayıda haberler yer almıştı. Nermin Özcan'ın Karacan'ın intihar ettiği rezidans dairesini bile üzerine geçirdiği, Karacan'ın Heybeliada'daki baba yadigarı evini de kardeşinin üzerine yaptığı, 2 milyon dolarlık hisse senetlerine de el koyarak bir kısmını kardeşine aktardığı iddia edilmişti. Bir bankanın müdürü iken emekli olan Nermin Özcan, tam 10 yıl sonra adının değiştirilmesi için dava açtı.

MAHKEME KABUL ETTİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 7 ay önce 4 avukatı ile başvuruda bulunan Nermin Özcan, internette adının yazıldığı zaman çıkan aleyhinde çıkan haberler nedeniyle çok zor günler geçirdiğini belirtti. Halen zor günler yaşamaya devam ettiğini belirten Nermin Özcan'ın avukatları dava dilekçesinde, "İnternette çıkan haberlerde müvekkilimizin yıllarca birlikte yaşadığı aşkını intihara sürükleyen kadın imajı yaratılarak haberlerinin yapılmış olması, müvekkilimizi son derece üzmekte ve gerek sosyal çevresinde gerekse yeni tanıştığı insanlar nezdinde kötü bir izlenim yaratılmasına sebep olmuştur. Müvekkilimiz bu haberlerin kaldırılması için birden fazla dava açmıştır. Bu davaların bir kısmı kabul edilmiş bir kısmı reddedilmiştir. Bu durumda müvekkilimizin de adını değiştirmekten başka çaresi kalmamıştır. Müvekkilimizin 'Nermin' olan adının 'Nermin D.' olarak değiştirilmesini istiyoruz" dedi. Mahkeme heyeti, Prof. Karacan'ın ölümünden tam 10 yıl sonra adının değiştirilmesi için dava açan Nermin Özcan'ın adının değiştirilmesine karar verdi.

DEPRESYONA GİRMİŞTİ



Prof. Dr. Karacan'ın bankacı sevgilisi Nermin Özcan tarafından dolandırıldıktan sonra depresyona girdiği öne sürülmüştü.



SABAH