Son dakika... Ücretsiz maske dağıtımı başlıyor... Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

PTT, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karar ile ePttAVM.com üzerinden ücretsiz olarak maske dağıtılacak. Maske dağıtımı 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki gençleri kapsıyor.

PTT’nin online alışveriş sistemi ’ePttAVM’ üzerinden ücretsiz maske temini yapılabileceği açıklandı. Yapılan açıklamada, “T.C Sağlık Bakanlığı ile T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının almış olduğu karara istinaden; online ortamda ’ePttAVM’ üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır" ifadeleri kullanıldı.

“AİLE ÜYELERİ İÇİN DE MASKE TEMİN EDİLEBİLECEK”

Açıklamada, “Aile üyeleri için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinden doldurarak onlara da ücretsiz maske temin edebilirsiniz” denildi.



ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır. maske.epttavm.com adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir." ifadelerine yer verdi.



