Son dakika... Twitter çöktü mü? Twitter'a erişim sorunu yaşanıyor

Popüler sosyal medya aracı Twitter'a girmekte zorlanan milyonlarca birey 'Twitter çöktü mü?' aramaları yapıyorlar. Peki, Twitter'a neden girilemiyor?

"downdetector.com" adlı internet sitesinden alınan bilgiye göre, kullanıcılar, Twitter'a New York saatiyle 14.50 (TSİ 21.50) itibarıyla erişim sıkıntısı yaşandığını ve sitenin çöktüğünü belirtti.

Twitter'ın da siteye giriş yapmak isteyen kullanıcılarına, "Teknik bir sorun yaşanıyor" uyarısı verdiği görüldü.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Twitter açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: - "Twitter servislerinde dünya genelinde kesintiler yaşanmaktadır" - "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter servislerinde dünya genelinde sorun yaşandığını belirterek "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı. Sayan, Facebook hesabından, sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu. Twitter servislerine erişimde dünya genelinde sorun yaşandığını bildiren Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesine yer verdi.

TWITTER TARİHİ

Dünyanın en popüler sosyal ağlarından biri olan Twitter, San Fransisco’da 14 kişilik bir arkadaş grubunun bir araya gelmesi ile başlayan ilginç bir hikâyeye sahiptir. Yeni projeler üretmek adına bir araya gelen grup daha önce hiç bahsi geçmemiş , sarsıcı fikirler üzerine tartışırlar. Jack Dorsey o anda geliştirmiş olduğu bir düşünceyi grubundaki arkadaşlarıyla sms yoluyla paylaşmak ister. Bu işlemi telefon üzerinden de yapabilecek iken Jack çok daha fonksiyonlu ve web tabanlı bir sisteme ihtiyaç duyar. Yani Twitter’ın kuruluşu için basitçe söylemek gerekirse bir arkadaş grubunun internet üzerinden daha kolay bir şekilde mesajlaşma ihtiyacından çıkmıştır denilebilir. Jack, bu fikriyle katıldığı bir yarışma esnasında birinciliğe hak kazanmıştır ve ilk tweet, uygulamanın kurucusuna ait @jack hesabıyla 21 Mart 2006 tarihinde, Türkiye saatiyle 20:50:14’de atılarak Twitter, kullanıma sunulmuştur.