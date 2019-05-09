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  3. Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yanıt

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yanıt

Son dakika: Türkiye'den ABD'ye yanıt

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamasına tepki gösterdi: YSK tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir

Hami Aksoy'un açıklamaları şöyle;

"Özgür ve demokratik seçimler Türkiye'nin devlet geleneğinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Her seçimde ulaşılan yüksek katılım oranı, halkımızın demokrasiye olan bağlılığını ve seçim sistemine olan güvenini en iyi şekilde ortaya koymaktadır.

İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararı 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde kanuna aykırı unsurların tespit edilmesi nedeniyle alınmıştır ve seçim sonuçlarından bağımsızdır. Seçimleri yönetme ve denetleme yetkisini Anayasamızdan alan ve üyeleri yüksek yargı organları mensupları arasından seçilen Yüksek Seçim Kurulu tarafından alınan bu karara herkesin saygı göstermesi gerekir. Benzer gelişmelerin daha önce ABD ve başka ülkelerde de yaşandığının, bunların demokrasinin kuralları çerçevesinde çözümlendiğinin hatırda tutulması gerekir.

Türk halkının iradesinin sandığa en doğru şekilde yansıması hem kanunlarımızın hem de uluslararası yükümlülüklerimizin bir gereğidir. Bunun yerine getirilmesi, bundan önceki seçimlerde olduğu gibi 23 Haziran'da yapılacak seçimlerde de ülkemizin önceliği olacaktır."

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