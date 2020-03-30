Karantinaya alınan iller hangileri? Karantina altına alınan beldeler neresi? İçişleri Bakanlığı son dakika açıklamaları
Son dakika karantinaya alınan iller hangisi? sorusu vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de tedbirler arttırılmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı resmi twitter hesabından bazı illerde karantina uygulandığı açıkladı. Peki o iller hangisi? Türkiye'nin merakla araştırdığı konu hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Son dakika bilgisine göre Türkiye'de bazı bölgelerde karantina uygulamaya başladı. İçişleri Bakanlığının yaptığı 81 ilde hangi bölgelerde karantina uygulanacak? Çin'in Wuhan kentinden ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs tedbirleri kapsamından Türkiye'de bazı yerleşim yerlerinden karantina uygulanmaya başlandı. Konu hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
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KARANTİNAYA ALINAN İLLER HANGİLERİ?
81 ilde 1 belde ve 6 köyde karantina uygulaması başlatıldı. Fakat hangi iller olduğu hakkında net bir bilgi verilmedi. Detaylar gelince haberimize eklenecektir.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de tedbirler arttırılmaya devam ediyor. Son dakika açıklamasına göre Bakanlık bazı belde ve bölgelerde karantina uygulanacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı: "18 ildeki 1 belde, 6 mahalle, 28 köy ve 4 mezrada olmak üzere 39 yerleşim yerinde karantina uygulanmaktadır."