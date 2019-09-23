Türk jetleri Suriye hava sahasında uçtu

Milli Savunma Bakanlığınca, Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) yapılan açıklamada, "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 ile 10.00-12.00 arasında Suriye hava sahasında uçuş icra edildi." ifadesine yer verildi.

AA