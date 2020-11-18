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  • Son dakika... THY: Hafta sonu kısıtlama saatleri biletleri olan yolcular belgeleriyle seyahat edebilir
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:19 | Son Güncelleme:

Son dakika... THY: Hafta sonu kısıtlama saatleri biletleri olan yolcular belgeleriyle seyahat edebilir

Son dakika... THY: Hafta sonu kısıtlama saatleri biletleri olan yolcular belgeleriyle seyahat edebilir

Türk Hava Yolları'ndan (THY) hafta sonları kısıtlama saatleriyle ilgili son dakika açıklaması geldi. Açıklamada, hafta sonları kısıtlama saatleri biletleri olan yolcuların belgeleriyle seyahat edebileceği bildirildi.

THY'den yapılan son dakika açıklamasında açıklamada, "Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir" denildi.

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