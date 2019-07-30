Son dakika... Teröristlere darbe üstüne darbe! 5 terörist öldürüldü
Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Ayrıca Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinden yurda sızmaya çalışan 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada ise, "Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinden, saldırı maksatlı olarak yurt içine sızmaya çalışan iki PKK´lı bölücü terörist, hudut birliklerimizin düzenlediği operasyonla silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.