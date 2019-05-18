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  3. Son dakika... Teröristler sızmaya çalıştı... ÖSO ile YPG arasında çatışma çıktı

Son dakika... Teröristler sızmaya çalıştı... ÖSO ile YPG arasında çatışma çıktı

Son dakika... Teröristler sızmaya çalıştı... ÖSO ile YPG arasında çatışma çıktı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK'nın, Azez ilçesinde konuşlu Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin mevzilerine sızma girişimi üzerine çatışma çıktı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Tel Rıfat ve çevresinde yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, sabah erken saatlerde Azez'in güneyindeki Cibrin ve Kefer Kaşır bölgelerindeki cephe hatlarından ÖSO'nun kontrol alanına sızmaya çalıştı.

ÖSO'nun karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 5 ÖSO mensubu öldü.

Afrin'in güneydoğusunda, Azez'in güneyinde yer alan Tel Rıfat, 3 yıldır terör örgütünün işgalinde. Burada yaşayan 250 bin civarı sivili zorla göç ettiren YPG/PKK, ilçeden ÖSO hatlarına sızma girişimlerinde bulunarak saldırılar düzenliyor.

(AA)

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