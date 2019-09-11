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  3. Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Kava'sı öldürüldü!

Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Kava'sı öldürüldü!

Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Kava'sı öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı'nın geçtiği son dakika haberine göre, İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık'ın, silahı ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirilmiştir."

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