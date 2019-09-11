Son dakika... Terör örgütü PKK'nın Kava'sı öldürüldü!

Bakanlık tarafından yapılan son dakika açıklaması şöyle:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı ili Patnos ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terörden arananlar listesinde 300 bin TL ödülle Gri Liste’de yer alan Kava kod adlı Sezer Işık, etkisiz hale getirilmiştir."