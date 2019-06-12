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12 Haziran 2019 Çarşamba 08:16 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 08:53

Son dakika... Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Tendürek Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca Tendürek Dağı bölgesinde yapılan hava destekli operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Van'ın Çaldıran ilçesi Tendürek Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli "S¸ehit Jandarma Er Gürdeniz Erdoğmuş Operasyonu"nda 4 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

(AA)

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