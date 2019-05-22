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  3. Son Dakika... TBMM'ye girmeye çalışırken yakalanan 2 DHKP-C'li adliyede

Son Dakika... TBMM'ye girmeye çalışırken yakalanan 2 DHKP-C'li adliyede

Son Dakika... TBMM'ye girmeye çalışırken yakalanan 2 DHKP-C'li adliyede

TBMM'de banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye getirildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) banko görevlisini rehin almaya çalışırken yakalanan ve terör örgütü DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen biri kadın 2 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Mecliste 14 Mayıs'ta banko görevlisini rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle yakalanan ve DHKP-C ile bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi. 

Ankara Adliyesi'ne getirilen 2 şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermeye başladı.

Şüpheliler, 14 Mayıs'ta geldikleri TBMM Dikmen kapısında polislerin arama ve güvenlik sorgulaması yaptıkları sırada banko çalışanını rehin almaya çalışırken koruma görevlilerinin anında müdahalesiyle etkisiz hale getirilmişti.

(AA)

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