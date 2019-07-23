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  3. Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmaları başladı

Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmaları başladı

Son dakika... Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge çalışmaları başladı

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik çalışmalar MSB'de başladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi. Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.

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