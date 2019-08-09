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  3. Süper Loto rekora koşuyor! 25 milyon lira devretti

Süper Loto rekora koşuyor! 25 milyon lira devretti

Süper Loto rekora koşuyor! 25 milyon lira devretti

Süper Loto oyununun 616'ncı hafta çekilişi yapıldı. 6 bilen çıkmayınca, 25 milyon 394 bin 879 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 10, 29, 44 ve 54 olarak belirlendi. 25 milyon ikramiye haftaya kaldı. 

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 90 kişi 11 bin 747'şer lira, 4 bilen 6 bin 75 kişi 189 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 127 bin 580 kişi 15 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 4 milyon 140 bin 726 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 913 bin 19 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 631 bin 493 lira kamuya aktarıldı.

AA
 

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