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  3. Sosyal medyayı karıştıran görüntüler sonrası emniyetten son dakika kararı

Sosyal medyayı karıştıran görüntüler sonrası emniyetten son dakika kararı

Sosyal medyayı karıştıran görüntüler sonrası emniyetten son dakika kararı

Türkiye'nin gündemine oturan E-5'teki hamile kadının aracına saldırı olayıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Çifte dehşeti yaşatan saldırganlar Hasan Sel ve Hüseyin Sel’in, ifade vermek için geldikleri Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine girdikleri sırada elini sıkan polis amiri görevden alındı ve hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İstanbul Pendik’te geçtiğimiz gün, trafikte yol verme kavgası sebebiyle hamile kadının ve eşinin bulunduğu araca saldırarak çifte dehşeti yaşatan saldırganlar Hasan Sel ve Hüseyin Sel, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine gelerek burada ifade verdi. 

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Saldırganların karakola girdikleri sırada, polis amiri ile Hüseyin Sel’in el sıkışması ise tartışmalara sebep oldu. Yaşanan olayın ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirinin görevden alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİYE NEDEN OLMUŞTU

Görüntülerde şahıslar polis merkezine girdikleri sırada Hüseyin Sel ile polis amiri el sıkışmış ve polis amiri, Hüseyin Sel’in sırtına dokunmuştu. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

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