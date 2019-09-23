Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7319
  • 6,3201
  • 279.031
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Sivas'ta katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Sivas'ta katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Sivas'ta katliam gibi kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Sivas’ta meydana gelen trafik kazasında biri bebek 2 kişi öldü 6 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde, Sivas’ın Şarkışla ilçesini Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlayan yolda meydana geldi. Kazada, 16 DLA 93 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç dereye uçtu. İlk belirlemelere göre otomobilde ki 1‘i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi ise ağır yaralandı.  Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hakan Altun konserinde evlilik teklif etti
Ben Fero'nun eski mesleği sizi çok şaşırtacak!
Mucize Doktor oyuncuları arasında şaşırtan isim: Reyting rekortmeni dizide oynamıştı!
'Kim Milyoner Olmak İster'de doğru karar'
Hayali Belgin Doruk

Canlı Yayında Komik Kaza!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Riva Deresi'nin yüzen evi! Herkesin ilgi odağı oldu

Nasıl yaptığını anlattı... 2 bin dolarla 27 ülke gezdi