12 Haziran 2019 Çarşamba 14:17 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:38
Son dakika... Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildi
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca "Atmaca 2019-241 S?ehit Jandarma Yüzbaşı Ali ALKAN-57 Operasyonu" gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.
(AA)