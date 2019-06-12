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12 Haziran 2019 Çarşamba 14:17 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:38

Son dakika... Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildi

Son dakika... Şırnak'ta 2 teröristin etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca "Atmaca 2019-241 S?ehit Jandarma Yüzbaşı Ali ALKAN-57 Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi.

(AA)

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