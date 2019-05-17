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  3. Son dakika: Siirt Eruh kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Siirt Eruh kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Siirt Eruh kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: İç güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Eruh kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Eruh ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen, "Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu"nda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt-Eruh kırsalında Siirt İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ‘Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici 2019-18 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

(AA)

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