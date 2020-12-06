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  • Son dakika: Şanlıurfa'da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
06 Aralık 2020 Pazar 17:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şanlıurfa'da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

Son dakika: Şanlıurfa'da 4 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
DHA

Son Dakika Haberleri.. Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik kent merkezinde operasyon düzenledi. 

DHA'da yer alan habere göre, operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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