Sabah saatlerinde Antalya'da korkutan deprem!

Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 06.03'te 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Antalya'nın Akseki ilçesi olan depremin büyüklüğü 3,5 olarak kaydedilirken, Kandilli Rasathanesi ise derinliği 9.4 km olarak belirlenen depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

İHA