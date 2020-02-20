Son dakika S-400 ve Patriot açıklaması! Bakan Akar'dan İdlib operasyonu için flaş sözler... 'Cumhurbaşkanımız talimatı verdi'

Bakan Akar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

GÖZLEM NOKTALARI



- Mehmetçiğin can güvenliğiyle alakalı hiçbir sorun yok. Rusya ile karşı karşıya gelme niyetimiz yok. Görüşmeler düğümlenmedi, sürecek. Gözlem noktaları görevine devam edecek.

- Demokratik bir yönetim olduğunda Türkiye çıkacak. Esad zulmü biterse bunların önüne geçilir. TSK milletin emrinde, kimsenin şüphesi olmasın.



İDLİB



- Cumhurbaşkanımız talimatı verdi, hedefi gösterdi. A, B, C planlarımız hazır. Yeri gelince uygulanır.



RUSYA İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER



- Rusya ile Türkiye arasındaki diyalog devam ediyor. Rusya ile gayet yakın görüşmeler içerisindeyiz. Temenniler ile tespitler karışıyor. Rusya ile müsabetlerimizi sürdürüyoruz. ABD bizim stratejik ortağımız, NATO üyesiyiz.



- Oradaki insanı dramın çoğu farkında. Bu insanlık dramına karşı, oradaki insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için Türkiye'nin kararlığına saygı duyuyorlar. Fiili tutumlarında gösterilmesi lazım sadece sözde değil.



SİLAH DESTEĞİ



- Daha önce yapıldığı şekline hava savunma bataryalarını gönderdiler. Bizim ülkemize karşı hem hava füze tehdidi var. Hem de bu konuda yaşanmış olaylar var. Bu manada Patriat batarya desteği olabilir. Ayrıca NATO Genel Sekreteri'nin bu konuda çeşitli açıklamaları var. Onlarında bir takım teşvikleri planları ortaya çıkabilir. 2011'de bu hadiseler ortaya çıktığında sadece Amerika'dan değil, Hollanda geldi Almanya geldi, Patriot bataryaları geldi. Daha sonra İtalyanlar geldi. SAMP/T'yi getirdiler. Şu anda İspanya Patriot desteğini devam ettiriyor. Bu ülkelerden silah desteği teklif edilirse görüşülüp tartışılıp karar verilir.



ABD İLİŞKİLERİ



- Türkiye'nin herhangi bir şekilde eksen kayması söz konusu değildir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak açısından temaslarımız söz konusu. Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle de menfaatlerimiz baz alınarak görüşüyoruz. Bu hiç bir zaman NATO üyeliğimize aykırı değil. Tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Kimse de bizi dışarı ittirmeye çalışmasın. Biz NATO üyesiyiz. NATO ile problem olmak demek, NATO'dan çıkmak anlamına gelmemelidir.



S-400



Biz ilkeli kurallara bağlı, oyunu kurallarına göre oynuyoruz. Birçok yer "alamazsınız, getiremezsiniz" gibi konuşmalar yaptı. Cumhurbaşkanımız gerekli cevapları verdi ve S-400'ü getirdik. S-400'ler faaliyete geçecek, kimsenin şüphesi olmasın. Nisan gibi çalışmalar başlayacak.



PATRIOT



Amerika ile bir noktaya gelemedik. Çözemedik. İstiyoruz, vermiyorsunuz. S-400 niye aldınız" diye suçluyorsunuz. Biz bir tercih olarak değil zorunlu olarak S-400'e gittik. Hava savunma tehdidi varken tedbir almayacak mıyız? Kimse kusura bakmasın. Halkımızın, milletimizin menfaatleri doğrultusunda ilerliyoruz. Çözümler olsaydı biz Patriot alabilirdik. Hala söylüyoruz, bizim hava suvunma sistemine ihtiyacımız var.



F-35



Biz F-35'in ortağıyız. Müşterisi değiliz. Bu yapılan şey bütün kurallara aykırı. Biz anlaştık. F-35'ler için 1,5 milyar dolar ödeme yaptık. 2.1 milyar dolara kadar ödememiz var ve ödeyeceğiz. Biz orada ortaklık sorunumuzu yerine getirdik. Biz ABD ve diğer ülkelerinde sorumluluklarını yerine getirmesini istiyoruz.



ABD-YPG İLİŞKİSİ



Türkiye ile ABD arasındaki en büyük engel terörist grup YPG/PKK'dır. PYD/YPG'ye verilen destekler ortaklığa sığmaz. Bu önemli bir sorun. 9 Ekim'de başladı ve Mehmetçik başarıyla üstesinden geldi. Barış Pınarı Harekatı ile terör koridoru hevesleri bitti. ABD dostlarımızla görüşmeler yaparak bu oluşumu ortadan kaldırmak için gayret gösterdik. 49 gün birlikte çalıştık. 30 kilometrelik bir hat koyduk. Bizim yaptığımız faaliyetlerle bir noktaya geldi. Bugün yaptıklarımız yarın yapacaklarımızın kıssası olmalı. O zamanlar batı basınında maalesef, "Türkler Kürtleri gömmeye gidiyor" diye manşet attılar. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Bunu yapanlar büyük gaflet içerisindeler. Türkler ve Kürtler kardeştir. Yıllardır aynı coğrafyayı aynı yemeği paylaşıyoruz.



TACİZLER DEVAM EDİYOR



Barış Pınar Harekatı bölgesinde doğu ve batı bölgesinde hala tacizler devam ediyor. Rusya ile diyaloğumuz içerisinde iletiyoruz. Onlarda müdahale ediyor ve tacizler azaldı. Orada çok sayıda okul öğretime başladı. Kiliseler açıldı, camiler onarıldı. Hepsi hizmet ediyor. 200 bin Suriyeli kardeşimizde topraklarına dönerek hayatlarına devam ediyor.



LİBYA



Libya ile 500 yıllık bir geçmişimiz var. Ortak tarihimiz var. Bu ülkeninde yaşadığı bir takım olaylar var. Bunun sonucunda Ulusal Mutabakat Hükümeti var. Çalışmalar devam ediyor. Bizzat Sarrac tarafından Cumhurbaşkanımıza yardım mektubu yazıldı. Biz de ne yapabiliriz tartışıp görüştük. Meclis'te karar çıktı ve bir kısım asker subayımız Libya'lı kardeşlerimize eğitim veriyor. Bunun dışında Orta Doğu'dan Avrupa ülkelerinden çok ciddi destek sağlandığını, Sudan'dan paralı askerlerin geldiğini gördük. Hafter'e ne yardımlar yapılıyor? Biz görüyoruz. Denizden havadan karadan Hafter'e yardımlar gidiyor. 8 Ocak'ta Putin ile Cumhurbaşkanımız bir araya geldi. Hafter ve Sarrac tarafına ateşkesin gerçekleşmesi için çalışmalarda bulundu. İstanbul'da hazırlanan metin Rusya'da geliştirildi. Sarrac tarafı bu metni imzaladı, Hafter imzalamadı, kaçtı. Cenevre'de taraflar davet edildi. Oradaki çalışmalarda da Hafter tarafının uyumsuz olduğunu görüyoruz. Dünya kamuoyunun da bunu görmesi lazım. Orada bir an önce ateşkesin sağlanması için gayret gösteriyoruz. Bu yaklaşımla barışın, huzurun bölgeye gelmesi lazım.