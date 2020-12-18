18 Aralık 2020 Cuma 10:46 | Son Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlandı! Uyuşmazlık Mahkemesi'ne atama kararı
DHA
Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na yapılan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanlığa Celal Mümtaz Taylan, Başkanvekilliğine ise Muammer Topal atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Celal Mümtaz Akıncı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Muammer Topal atandı.
DHA'da yer alan habere göre; Resmi Gazete'nin 31338 sayılı yayımında yer alan kararda şu ifadeler kaydedil:
"6216 sayılı Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'nci ve 2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi uyarınca, 17/12/2020 günü yapılan seçimde, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı'na Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Celal Mümtaz Akıncı ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekilliği'ne Anayasa Mahkemesi Üyesi Sayın Muammer Topal seçilmiştir."