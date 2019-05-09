Son dakika... Pursaklar'ın yeni belediye başkanı belli oldu

31 Mart seçimlerinde yüzde 72 oyla Ankara'nın Pursaklar Belediye Başkanı seçilen ve geçtiğimiz hafta sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa eden AK Partili Ayhan Yılmaz'ın yerine geçecek isim belli oldu.

Pursaklar Belediyesi Meclisi, belediye başkanını seçmek üzere Başkanvekili Meral Bozoğlu'nun başkanlığında toplandı.

Belediye Meclisi'nde yapılan oylamanın 3'üncü turunda 21 oy alan AK Parti'nin adayı Belediye Meclisi Üyesi Ertuğrul Çetin, Pursaklar Belediye Başkanı oldu.

Çetin, başkanlık makamına geçerek burada AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'dan mazbatasını teslim aldı.

AK Partili Ayhan Yılmaz, istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda iznini istedim. Kendisi de anlayış gösterdi. Ömrüm olduğu, sağlığım elverdiği müddetçe AK Parti'nin bir neferi olarak çalışmaya gayret edeceğim" demişti.