Son dakika... PKK-YPG'li teröristler sivil kıyafetler giyip kaçıyor

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Resulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütünün bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları belirlendi.



Ayrıca örgütün, tüm mensuplarına bölgede Arap halkının kullandığı yerel kıyafetleri giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.



Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak ölüme gönderdiği teslim olan teröristlerin ifadelerinde de yer aldı.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere dönük saldırılar düzenleme çabasında olduğu belirtilen teröristlerin böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladıkları kaydediliyor.

TEL ABYAD'DA ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ



Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad ve çevresindeki operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, yaklaşık 4,5 yıldır YPG/PKK'nın işgalindeki ilçe ve çevresinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmata ulaştı.



Bunlar arasında havan mermileri, havan kaideleri ve ayakları, muhtelif ağır silahlara ait yan parçalar, Biksi makineli tüfek mühimmatı, piyade tüfeklerine ait mühimmat, havan mühimmatı ve namlusu olduğu görüldü.