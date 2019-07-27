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  3. PKK'ya katılacaktı! Saniye saniye takip edilip böyle yakalandı

PKK'ya katılacaktı! Saniye saniye takip edilip böyle yakalandı

PKK'ya katılacaktı! Saniye saniye takip edilip böyle yakalandı

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarla, 4 kişinin, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması tarafından kırsal alana götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Harekete geçen ekipler, bu kişiler ile onları kırsala götürecek 2 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. 6 kişi, drone'lardan da faydalanılarak adım adım takip edildi.

23 Temmuz günü, şüphelilerin kırsala gitmek için yola çıktıkları belirlenince, düğmeye basıldı. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Havacılık Şube müdürlükleri ekiplerinin katıldığı hava destekli operasyonla 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda ise kırsal alana götürülmek üzere hazırlanmış gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA

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