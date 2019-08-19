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  3. Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vurulmuş, 5 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi. 

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

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