Son dakika... PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Kandil bölgesine hava harekatı gerçekleştirildi.

Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.