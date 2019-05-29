Son dakika... Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Terör örgütü PKK’ya yönelik sınır ötesinde düzenlenen Pençe Harekatı’yla terör yuvaları dağıtılıyor. Harekata ilk gün savaş uçakları, ATAK’lar, İHA ve SİHA’lar ile komando birlikleri katılmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları tarafından Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden gece boyunca sevk ve idare edilen kara harekatı adım adım ilerliyor.

DERECİK’TEN DE VURULDULAR

Hakurk’taki terör yuvalarına yönelik düzenlenen operasyona, Bitlis’in Tatvan ilçesindeki 10. Komando Tugayı ile Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı emrindeki askerler katılırken, Derecik ilçesindeki askeri birlikler tarafından da ateş destek vasıtalarıyla PKK hedefleri vuruldu. Öte yandan, ‘Pençe’ operasyonu nedeniyle Yüksekova ilçesinden de bir askeri konvoy sınıra sevk edildi.

8 BÖLMELİ SIĞINAKTA DOÇKA MERMİLERİ, PATLAYICILAR

Milli Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe' harekatında, PKK'lı teröristlerin kullandığı 5 mağara ve sığınağın tespit edildiği belirtildi. Buralarda ele geçirilen, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 400 metrelik kablo, 1000'den fazla doçka uçaksavar mermisi, çeşitli çaplarda 11 havan mühimmatı ile yaşam malzemelerinin imha edildiği açıklandı. Harekat kapsamında, Hakurk'ta PKK'lı teröristlerin 8 bölmeli sığınağı da tespit edildi. Buralarda bulunan el yapımı patlayıcı malzemeleri, tuzaklı el yapımı patlayıcılar, roket mühimmatı ve yaşam malzemelerinin de imha edildiği kaydedildi.