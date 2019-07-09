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  3. Otomobilde eşini başından vurdu! İfadesi şaşkına çevirdi

Otomobilde eşini başından vurdu! İfadesi şaşkına çevirdi

Otomobilde eşini başından vurdu! İfadesi şaşkına çevirdi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Müberra Kuzdan, otomobilde, eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Gözaltına alınan Gökhan Kuzdan, eşini kazara vurduğunu söyledi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, Müberra Kuzdan, otomobilde, eşi Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Gözaltına alınan Gökhan Kuzdan, eşini kazara vurduğunu söyledi.

Olay, dün akşam saatlerinde Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'te görev yapan Gökhan Kuzdan, iddiaya göre eşiyle birlikte akrabalarının düğününe katıldı. Düğünün ardından Kuzdan çifti otomobillerine bindi. Bir süre sonra araçtan silah sesi geldi.

Çevredekiler, araca koştuklarında Müberra Kuzdan'ın başından vurulduğunu gördü. Gökhan Kuzdan, otomobille eşini Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ağır yaralanan Müberra Kuzdan'ın yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gökhan Kuzdan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen Uzman Çavuş Gökhan Kuzdan'ın ifadesinde eşini kazara vurduğunu söylediği öğrenildi.

DHA

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