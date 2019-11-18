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  3. Son dakika... Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında MEB'den flaş karar

Son dakika... Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında MEB'den flaş karar

Son dakika... Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında MEB'den flaş karar

Milli Eğitim Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre Aksaray'da otizmli öğrencilere ayrımcılık yapılan okulda müdür ve müdür yardımcısı Bakanlık müfettişlerinin teklifi doğrultusunda yöneticilik görevinden alındı.

Mİlli Eğitim Bakanlığı, Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanması olayında sorumluluğu görülen okul müdürü ve yardımcısının yöneticilik görevinden alındığını bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Aksaray'da bir ilkokulda bazı velilerin otizmli çocukların eğitim gördüğü sınıflarının kapatılmasını talep ettiği, hatta otizmli öğrencilerin yuhalandığı iddia edilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı iddialar üzerine soruşturma başlattı. Otizmli çocukların aileleri, okul yönetimine ve bazı velilere tepki göstermişti.
 
Otizmli çocuklara ayrımcılık yapıldığı iddiası Ankara'nın da gündemindeydi. Olaya her kesimden sert tepki geldi.
 
Otizmli çocukların bulunduğu okuldaki iddialarla ilgili okul müdürü açığa alınmıştı.


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