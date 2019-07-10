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Son dakika: Okullarda teneffüs süreleri değişti

Son dakika: Okullarda teneffüs süreleri değişti

‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bu konularla ilgili Resmi Gazete'de, "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, bir ders saatinin süresi 40 dakika, teneffüs süresi 10 dakikaydı. Yapılan değişiklikle normal eğitim yapan okullarda teneffüs süreleri 15 dakikaya çıkarıldı. İkili eğitim yapan okullarda ise en az 10 dakika teneffüs süresi olacak. 

OKULA BAŞLAMA YAŞI DA DEĞİŞTİ

Okula başlama yaşı 66 aydan 69 aya çıkarıldı. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsayacak.

İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenecek.

(TRTHaber)

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