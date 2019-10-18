Son dakika: Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nuri Pakdil için bir taziye mesajı yayınladı.

"Nuri Pakdil bey Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bir güzel insan daha göçtü... Mekanı cennet olsun."

NURİ PAKDİL KİMDİR?



1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. İlk çalışmalarını, şiir ve deneme türlerinde memleketinde "Demokrasiye Hizmet" gazetesinde yayımladı. Lisedeyken "Hamle" adında bir dergi çıkardı. İstanbul'da bir haftalık dergide sanat sayfaları düzenledi.

1969 yılında "Edebiyat" dergisini ve 1972'de Edebiyat Dergisi Yayınları'nı kurdu. Edebiyat Dergisi Yayınları'nın ilk kitabı Batı Notları'dır. Edebiyat dergisi, kimi aralıklarla uzun yıllar sürdürdüğü yayınına, Aralık 1984'te ara verdi. Edebiyat Dergisi Yayınları, 1972-1984 yılları arasında 18'i Nuri Pakdil imzasını taşıyan, 45 kitap yayımladı.

28 Şubat 1997 tarihinde Edebiyat Dergisi Yayınları'ndan yeniden kitap yayımlamaya başladı. Daha önce yayımlanan 5 kitabın yeniden çalışılmış basımı ve 12 yeni kitabın ilk basımları yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü. Kasım 2014'te Necip Fazıl Saygı Ödülü'nün ilkini aldı.

NURİ PAKDİL'İN KİTAPLARI

Harikalar Tablosu / Prevert, Oyun/Çeviri, Temmuz 1974.

Ay Operası / Prevert, Şiir/Çeviri, Nisan 1975.

Biat II, Deneme, Ocak 1977.

Bağlanma, Deneme, Şubat 1979.

Bir Yazarın Notları II, Deneme, Aralık 1980.

Put Yapımevleri, Oyun, Nisan 1980.

Biat III, Deneme, Nisan 1981.

Anneler ve Kudüsler (Şiir)

Bir Yazarın Notları III, Deneme, Mayıs 1981.

Kasırganın Çatırtıları / Guillevic, Şiir/Çeviri, Mayıs 1981.

Bir Yazarın Notları IV, Deneme, Eylül 1982.

Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş, Oyun, Haziran 1982.

Edebiyat Kulesi, Deneme, Şubat 1984.

Sükût Sûretinde, Şiir, Şubat 1997.

Derviş Hüneri, Deneme, Mart 1997.

Batı Notları, Gezi-İzlenim, Mart 1997.

Arap Saati, Deneme, Mayıs 1997.

Umut, Oyun, Haziran 1997.

Ahid Kulesi, Şiir, Haziran 1997.

Korku, Oyun, Ağustos 1997.

Klas Duruş, Deneme, Ekim 1997.

Arap Şiiri (Güldeste) I, Şiir/Çeviri, Haziran 1998.

Arap Şiiri (Güldeste) II, Şiir/Çeviri, Haziran 1998.

Kalem Kalesi, Deneme, Ekim 1998.

Bir Yazarın Notları I, Deneme, Mart 1999.

Osmanlı Simitçiler Kasîdesi, Şiir, Temmuz 1999.

Otel Gören Defterler 1: Çarpışan Sesler, Deneme, Aralık 1999.

Otel Gören Defterler 2: Yazının Epik Resmi Çekildiği Sırada, Deneme, Mayıs 2000.

Otel Gören Defterler 3: Büyük Sorgu, Deneme, Kasım 2001.

Otel Gören Defterler 4: Simsiyah, Deneme, Nisan 2002.

Otel Gören Defterler 5: Ateş Hattında Harf Müfrezeleri, Deneme, Ocak 2003.

Otel Gören Defterler 6: Yazmak Bir Mûcize, Deneme, Haziran 2005.