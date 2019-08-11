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  3. Son dakika: Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de

Son dakika: Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de

Son dakika: Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'de

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk denizci İstanbul'a gelip aileleriyle buluştu. Buluşmada duygusal anlar oluşurken, aileler gözyaşlarını tutamadı

Kurtarılan 10 Türk gemici, helikopterlerle Nijerya'nın güneyindeki Edo eyaletinden ülkenin başkenti Abuja'ya getirilmişti. Türkiye'nin Abuja Büyükelçiliğine götürülen gemiciler, bu sabah Türkiye'ye getirildi. 16 Temmuz'da, Nijerya açıklarında deniz korsanları, 18 Türk denizcinin bulunduğu 'Paksoy 1' isimli kargo gemisine saldırarak, geminin kaptanı dahil 10 denizciyi kaçırmıştı.

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