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  3. Son dakika... Nevşehir'de kaza: 27 turist yaralandı

Son dakika... Nevşehir'de kaza: 27 turist yaralandı

Son dakika... Nevşehir'de kaza: 27 turist yaralandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde turistleri taşıyan yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada turistler dahil 27 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan Kapadokya'ya seyreden Hulusi Erdoğan yönetimindeki 06 BHR 224 plakalı tur midibüsü ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 50 FP 436 plakalı otomobil, Acıgöl ilçesi girişindeki kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle tur midibüsü devrildi.

Kazada, 27 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Acıgöl Devlet Hastanesine sevk edildi.

(AA)

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