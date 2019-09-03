Son dakika: RTÜK'ten Netflix açıklaması

Netflix, BluTV ve PuhuTV gibi internet üzerinden yayın yapan platformlar için getirilen lisans alma zorunluluğu yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de 1 Ağustos 2019’da yayımlanan yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) lisans başvurusu yapılması gerekiyordu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Netflix’in de aralarında bulunduğu 600’den fazla şirketin internet yayıncılığı lisansı için gerekli başvuruyu yaptığını bildirdi.

Bu kapsamda, kamuoyunca uzun süredir merak edilen “Netflix, Türkiye’den çekiliyor mu?” sorusu da yanıt bulmuş oldu. RTÜK Başkanı Şahin, söz konusu açıklamasında şunları kaydetti:

“Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin NETFLIX, BLU TV, PUHU TV, TURKCELL, VODAFONE, DIGITURK, TİVİBU gibi sektörde etkili yayıncıların da aralarında bulunduğu 600’ün üzerinde kuruluştan lisans ve izin başvurusu aldık. Hayırlı olsun.”

ŞİRKETLER YAYIN İÇİN NE KADAR ÜCRET ÖDEYECEK?

Söz konusu yönetmeliğe göre, yayıncı kuruluşlar RTÜK’ten lisans almadan hizmet veremeyecek. Buna göre, internet üzerinden radyo lisansı için yıllık 10 bin TL, internet üzerinden televizyon yayını için yıllık 100 bin TL ve internet üzerinden isteğe bağlı yayın hizmeti için de 100 bin TL lisans ücreti alınacak. Yönetmelik gereği olarak, lisans sahibi şirketler yıllık gelirlerinin binde 5’ini de RTÜK’e verecek.