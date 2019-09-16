Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7344
  • 6,3508
  • 272.777
  • 102552
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Canlarını zor kurtardılar... Lüks yat cayır cayır yandı

Canlarını zor kurtardılar... Lüks yat cayır cayır yandı

Canlarını zor kurtardılar... Lüks yat cayır cayır yandı

Muğla Göcek’te bağlı bir yatta sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede tüm yatı saran alevler lüks yatı kullanılamaz hale getirdi. Yatta bulunan yaklaşık 10 kişi ise denize atlayarak canlarını kurtardı.

Yangınsa sabah saat 6,15 sıralarında meydana geldi. Yatın mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını fark eden yattakiler, yangını söndürmede başarılı olamayınca bu defa canlarını kurtarmak için denize atladılar. Kıyıda bağlı olan 25 metre boyundaki yat, halatlarının da yanması sonucu kıyıdan denize doğru yanarak sürüklendi.
  
Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, yangında can kaybının olmadığı belirtildi.

(İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kına gecesi yapmak yerine konser verdi
Hadise'den Demet Akalın'a 10 milyonluk gönderme
Rojda Demirer, Fenerbahçeli oyuncuyla aşk yaşıyor
Ziynet Sali gitaristi Erkan Erzurumlu ile evlendi
Yasmin Erbil müjdeyi verdi: Babam eski günlerine döndü
<p>Olay, Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

Avcılar’da Güpegündüz Silahlı Kavga: 3 Yaralı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihte yer edinmiş ünlü isimlerin zekice verilmiş hazır cevapları

Hangi ülke, hangi silahı kullanıyor