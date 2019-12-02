MSB'den o ifadelere sert tepki: Kabul edilebilir değil

MSB'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"TSK, 2019'da 23 NATO tatbikatına 2 bin 414 personelle iştirak etti. 2020'de de tatbikatlara iştirak edilmesi planlanmaktadır."

"NATO'nun önemli bir gücüyüz. Kimse bizim NATO'ya katkılarımızı tartışamaz.Türkiye verdiği katkılarla NATO'nun tam merkezindedir"

"(NATO güvenlik planlarını veto) Prosedür normal işliyor. 'Türkiye şantaj yapıyor' ifadeleri kabul edilebilir değil."

"Ülkemiz, diğer müttefiklerle paylaştığı ortak değerlerin savunulmasında yönünde üzerine düşen sorumluluğu layıkıyla yerine getirmiştir."

"NATO hala güvenilir, caydırıcı ve sürdürülebilir bir ittifak olma özelliğini korumaktadır."

"(NATO) Ülkemizin tam siyasi kontrole sahip olduğu önemli bir siyasi-askeri örgüttür."

Ayrıntılar geliyor...